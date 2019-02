رئيس المجلس التسييري تازربو يناقش احتياجات مستشفى المدينة

المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس التسييري تازربو إبراهيم جيدالله مع مدير مستشفى تازربو سالم مسعود مديرة مركز التفاؤل لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة تازربو فايزة محمود.

وناقش الاجتماع احتياجات مركز التفاؤل لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة كما تم مناقشة الصعاب التي يعاني منها مستشفى تازربو .

و استعرض الاجتماع الخطوات والإجراءات التي قام بها رئيس المجلس التسييري تازربو أتناء تواصله مع الحكومة المؤقتة بخصوص توفير احتياجات المستشفى .

