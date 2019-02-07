حومة: تعيين كنة آمراً لمنطقة سبها العسكرية يعد فتيلاً لإشعال نار الحرب بين أبناء الجنوب

وصف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، احميد حومة، العمليات العسكرية للقوات المسلحة في جنوب البلاد، بالملحمة التاريخية.

وقال حومة في تصريح لقناة ليبيا، إن كل مناطق الجنوب كانت تعاني من تواجد العصابات الإجرامية والإرهابية، موضحاً أن الوضع بات مستقراً بعد دخول قوات الجيش.

هذا وقال حومة، إن قرار تعيين السراج لعلي كنة، آمرا لمنطقة سبها العسكرية، لا يساوي الحبر الذي كتب به، حسب وصفه.

وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أن هذا القرار لن يجدي نفعاً، ويعتبر فتيلا لإشعال نار الحرب بين أبناء الجنوب.

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