المتوسط:

أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي، “إن جميع القبائل تقف مع قوات الجيش الليبي، وأن القيادات تدعوا أبناء المؤسسة العسكرية بالالتزام بالتواجد في معسكراتهم”.

وأضاف الخيالي، خلال تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك”، “أن الأزمة في الجنوب أن الخارجين عن القانون هناك لا يريدون إقامة الدولة والقانون والنظام”.

وأكمل الخيالي،” أن معظم العصابات تستفيد من الظروف غير المستقرة في الجنوب”.

The post عميد سبها : أزمة الجنوب هي رغبة العصابات في عدم إقامة الدولة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية