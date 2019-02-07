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لا اعتماد لمخرجات التعليم الأجنبي قبل تنظيمه

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل عدم البت في اعتماد مناهج مدارس التعليم الأجنبي وقبول طلابها للدراسة بالجامعات قبل عقد اجتماع موسع بالخصوص.

وأشار بيان صادرعن الوزارة إلى أن هذا الاجتماع سيضم القائمين على مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية بالوزارة وإدارة التعليم الخاص وإدارة الجامعات والمركز الثقافي البريطاني ومديري مدارس التعليم الأجنبي في ليبيا.

وأضاف البيان بأن الهدف من الاجتماع هو وضع معايير وشروط واضحة لاعتماد هذه المناهج وقبول طلابها للدراسة بالجامعات الليبية فضلا عن تحديد آلية منظمة للإشراف على العملية التعليمية داخل المدارس الأجنبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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