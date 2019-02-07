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النائب الثاني لرئيس مجلس النواب: ” السراج ” يريد إشعال الفتنة بين أبناء الجنوب

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومة، ” إن  الجنوب كان يعاني من تواجد العصابات الإجرامية والإرهابية، و الوضع بات مستقراً بعد دخول قوات الجيش”.

وأضاف حومة، خلال تصريحات تليفزيونية له ، ” إن قرار تعيين لعلي كنة، آمرا لمنطقة سبها العسكرية، لا يساوي الحبر الذي كتُب به”.

وأضاف حومة، ”  أن هذا القرار لن يجدي نفعاً، ويعتبر فتيلا لإشعال نار الحرب بين أبناء الجنوب”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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