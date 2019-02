النائب الثاني لرئيس مجلس النواب: ” السراج ” يريد إشعال الفتنة بين أبناء الجنوب

المتوسط:

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومة، ” إن الجنوب كان يعاني من تواجد العصابات الإجرامية والإرهابية، و الوضع بات مستقراً بعد دخول قوات الجيش”.

وأضاف حومة، خلال تصريحات تليفزيونية له ، ” إن قرار تعيين لعلي كنة، آمرا لمنطقة سبها العسكرية، لا يساوي الحبر الذي كتُب به”.

وأضاف حومة، ” أن هذا القرار لن يجدي نفعاً، ويعتبر فتيلا لإشعال نار الحرب بين أبناء الجنوب”.

