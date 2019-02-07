أمن بنغازي تضبط عصابة تقوم باختطاف العمالة المصرية

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن أعضاء التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي أمس الأربعاء، من القبض على عصابة تقوم بخطف العمالة المصرية.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بالمديرية، أن هذه العصابة تقوم بجلب العمالة من مدينة البيضاء إلي بنغازي، وحجزهم في مكان معد لذلك مقابل الإفراج عنهم بمبلغ مالي وقدره 2500 دينار لييي.

وأضاف مكتب الإعلام، أنه عقب ورود المعلومات للتحريات العامة والتاكد منها، تم ضبط المتهم متلبسا، وذلك من خلال وضعه عدد من العمالة المصرية المهربة من البيضاء لبنغازي في حقيبة السيارة الخاصة به الخلفية.

وأفاد، بأنه بعد التحقيق معه اعترف بجريمته وأكد تعاونه مع احد اقربائه في المدينة لاتمام اجراءات نقل العمالة وتهريبهم..

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