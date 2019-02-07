المجلس البلدي اجخرة يدعو كافة القبائل الليبية لدعم القوات المسلحة

أكد المجلس البلدي اجخرة وحكماء وأعيان مؤسسات المجتمع المدني، تأييدهم التام للعمليات التي يقودها الجيش في مناطق الجنوب الغربي، ضد العصابات المرتزقة، التي تحاول تقسيم البلاد وسرقة مقدراتها بدعم من دول خارجية.

وبحسب بيان مصور تابعته كاميرا قناة ليبيا، أعلنوا استنكارهم الشديد، لما يقوم به المجلس الرئاسي والقوات التابعة للمدعو أسامة الجويلي، ومليشيات سرايا إرهاب بنغازي، ومرتزقة الجضران، التي تقوم بعرقلة أعمال الجيش، وزرع الفتنة لنشوب حرب أهلية بين أبناء ليبيا.

وختم المجلس البلدي اجخرة بيانه، بدعوة كافة القبائل الليبية، وأهالي الجنوب، إلى الوقوف مع القوات المسلحة، لمواجهة المؤمرات التي تحاك من قِبل أبواق الإخوان والمرتزقة .

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