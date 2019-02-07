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المشري من الكونغرس يهاجم دور الإمارات ومصر بليبيا (شاهد)

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

7 فبراير,2019

7 فبراير,2019

6 فبراير,2019

شنّ رئيس المجلس الليبي الأعلى للدولة خالد المشري هجوما حادا على كل من الإمارات ومصر لدورهما في الأزمة السياسية في البلاد.

 

وخلال خطاب له في مقر الكونغرس الأمريكي الثلاثاء، طالب المشري الولايات المتحدة بالمساعدة في ما وصفه بـ”الحد من التدخلات الدولية في الشأن الليبي”.

 

واعتبر المشري أن لدى دولة الإمارات ومصر “مصلحة في تعطيل الحياة الديمقراطية في ليبيا”، مشددا في ذات الوقت على أهمية مساعدة ليبيا في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية “على أساس دستوري لضمان حل الأزمة وتحقيق الاستقرار في البلاد”.

 

وكان المشري ألقى كلمة أمام الكونغرس حول مستقبل ليبيا بدعوة من الأخيرة، كما أنه التقى عددا من المسؤولين الأمريكيين وأعضاء في الكونغرس.

رئيس المجلس الأعلى للدولة في #ليبيا يتهم مصر والإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. pic.twitter.com/Wws62ZePSX

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ليبيا الخبر

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