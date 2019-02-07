المشري من الكونغرس يهاجم دور الإمارات ومصر بليبيا (شاهد)

شنّ رئيس المجلس الليبي الأعلى للدولة خالد المشري هجوما حادا على كل من الإمارات ومصر لدورهما في الأزمة السياسية في البلاد.

وخلال خطاب له في مقر الكونغرس الأمريكي الثلاثاء، طالب المشري الولايات المتحدة بالمساعدة في ما وصفه بـ”الحد من التدخلات الدولية في الشأن الليبي”.

واعتبر المشري أن لدى دولة الإمارات ومصر “مصلحة في تعطيل الحياة الديمقراطية في ليبيا”، مشددا في ذات الوقت على أهمية مساعدة ليبيا في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية “على أساس دستوري لضمان حل الأزمة وتحقيق الاستقرار في البلاد”.

وكان المشري ألقى كلمة أمام الكونغرس حول مستقبل ليبيا بدعوة من الأخيرة، كما أنه التقى عددا من المسؤولين الأمريكيين وأعضاء في الكونغرس.

رئيس المجلس الأعلى للدولة في #ليبيا يتهم مصر والإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. pic.twitter.com/Wws62ZePSX — صحيفة العرب (@AlArab_Qatar) February 7, 2019

رئيس المجلس الأعلى للدولة في #ليبيا يتهم مصر والإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. pic.twitter.com/Wws62ZePSX

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر