المتوسط:

أكد آمر المنطقة العسكرية سبها التابع لحكومة الوفاق الوطني على كنه ، ” إن قوات الجيش التابعة لخليفة حفتر لم تدخل حقل الشرارة النفطي”.

وأضاف كنه ، خلال تصريحات صحفية له ،” إن الموجودين في حقل الشرارة حاليا هم حرس المنشآت النفطية الذين يؤمنونه من البداية “.

وكان الجيش الليبي قد أعلن سيطرته على حقل الشرارة النفطي وتوليه مسئولية تأمينه بعد انتشار القوات داخله.

