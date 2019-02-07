البلدي أبوسليم يصدر بيان حول الاعتداءات علي الاراضي بمشروع استصلاح الهضبة

استنكر المجلس البلدي أبوسليم في البيان رقم (1) لسنة 2019 والذي تحصلت الاقتصادية نسخة عنه الاعتداء علي الأراضي بمشروع استصلاح الهضبة الزراعي.

وأوضح بأنه تواصل مع عديد الجهات ذات العلاقة حول موضوع نزع الملكية ولكنه لم يتحصل علي رد.

وحذر المجلس كافة الأجهزة الأمنية الواقعة بالنفاق الإداري للبلدية من مثل هذه الاعتداءات علي مشروع استصلاح أراضي الهضبة الزراعية المملوكة للدولة الليبية تحت غطاء استرداد الحقوق بدون وجه حق مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ودعا البيان المجلس الرئاسي للتدخل لحماية هذا المشروع وتفعيله وتوفير كافة الامكانيات ليدعم الزراعة والاقتصاد الوطني والثروة الحيوانية .

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