رئيس الأعلى للدولة: لو تركت الفرصة لليبيين لحلوا أزماتهم بسهولة

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن الفرصة لو تركت لليبيين ليقولوا كلمتهم، ويقرروا مصيرهم، فإن الأزمات ستحل بسهولة.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها المشري في مقر الكونغرس الأمريكي، بالعاصمة واشنطن، أمس الأربعاء، بعنوان ” مستقبل ليبيا”، حضرها عدد من الشخصيات البارزة، المهتمة بالشأن الليبي.

وتطرق المشري إلى الوضع في البلاد والتحديات التي تواجهها، قائلا إن أكبر التحديات هو التدخلات الإقليمية السلبية، وأن الولايات المتحدة يمكنها المساعدة في منعها.

وأوضح رئيس الأعلى للدولة أن حل الأزمة الليبية، يكمن في تهيئة المناخ لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري، يمكن أن يحقق التوافق سياسيا.

وأكد المشري أن من بين سبل الحل دعم الإصلاحات الاقتصادية، والمصالحة الوطنية ووقف الاشتباكات، واستكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية.

وأشار رئيس الأعلى للدولة إلى أهمية إنتاج برلمان وطني عبر انتخابات حرة ونزيهة، ومؤسسات موحدة، وهوية جديدة للاقتصاد، ودور كبير للقطاع الخاص، ودور جديد للحكومة عبر حكومة مصغرة وقوية.

وشدد المشري على أهمية وجود حكم محلي يقضي على التهميش، وحماية اجتماعية تحمي المواطن وتشجعه على العمل، وتعليم وصحة وخدمات، تمكن المواطن من العمل والإبداع، إضافة إلى وجود جيش قوي على عقيدة حماية الدستور والوطن، وأجهزة أمنية تفرض الأمن والاستقرار.

وكان المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، قد كشف عن دعوة رئيسه خالد المشري، من قبل الكونجرس الأمريكي لزيارة العاصمة واشنطن، وحضور يوم الإفطار الوطني في السابع من فبراير الجاري.

وأوضح المكتب الإعلامي أن اليوم الوطني، سيحضره رئيس الولايات المتحدة، مضيفا أن رئيس المجلس سيلتقي بعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، وممثلين للحكومة الأمريكية.

وبين المجلس الأعلى للدولة أن المشري سيلقي كلمةً في الكونغرس الأمريكي، بعنوان مستقبل ليبيا، إضافة إلى خطابين في المجلس الأطلنطي، ومركز الاهتمام الوطني.

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