المسماري: تنظيم الإخوان هم من يعطلون إجراء الانتخابات في ليبيا

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، العميد أحمد المسماري، إن قائد المعارضة التشادية، تيماي ارتيمي، يقود من قطر وبأموال قطرية معركة الجنوب، موضحا في مؤتمر صحفي أمس أن تيماي يريد من خلال الدعم القطري أن يظهر المعركة في مرزق بأنها معركة بين التبو والجيش الليبي، مشيرا إلى أن ذلك مغالطة كبيرة، لأن المعركة الآن هناك بين الجيش وتيماي.

وكشف المسماري أيضاً، عن وجود مخطط كبير لإنشاء دولة متطرفة في منطقة جنوب ليبيا، لنقل كل المجموعات المسلحة والمليشيات إليها، مشيرا إلى أن ذلك لا يهدد فقط أمن ليبيا، بل حتى أمن دول الجوار.

وأردف الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، إن تنظيم الإخوان هم من يعطلون إجراء الانتخابات في ليبيا؛ لأنهم على دراية تامة بفشلهم فيها.

المسماري وفي مؤتمره الصحفي، أشار إلى أن الإخوان في ليبيا ينفذون أجندة أجنبية، هدفها تقسيم ليبيا، والإبقاء على الفوضى فيها.

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