المتوسط:

كشفت مصادر لـ ” المتوسط” عن اندلاع اشتباكات بين قوات المنطقة العسكرية سبها التابعة للمجلس الرئاسي مع قوات الجيش الليبي في محيط مدينة أوباري.

وكان الجيش الليبي قد أنتشر في مدينة أوباري وأعلن سيطرته على حقل الشرارة النفطي بالرغم من نفي آمر المنطقة العسكرية سبها على كنه ذلك .

