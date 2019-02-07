سلامة يشيد بدور إيطاليا في ليبيا ويبحث التطورات السياسية مع سفيري أوروبا وأسبانيا

أعرب رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا غسان سلامة، عن تقديره لدعم إيطاليا المستمر لجهودة الأمم المتحدة، خلال لقائه أمس الأربعاء، بالسفير الإيطالي الجديد إلى ليبيا، جوزيبي بوتشينو.

وفي سياق متصل، بحث سلامة مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، ألان بوجيا، وسفير إسبانيا فرانسيسكو دي ميجيل، في اجتماعين منفصلين آخر التطورات السياسية والعسكرية في ليبيا.

وأعرب السفيران عن دعمهما القوي، لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، وفقا لما نقلته صفحة البعثة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه اللقاءات مع سفراء الدول الفاعلة والمؤثرة في المشهد الليبي، بهدف الدفع بحل الأزمة السياسية الليبية إلى الأمام، ومناقشة الاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها الملتقى الوطني الجامع، المزمع عقده برعاية بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، والانتخابات البرلمانية والرئاسية.

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