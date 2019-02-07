كنه: قوات حفتر لم تدخل حقل الشرارة

قال آمر المنطقة العسكرية سبها على كنه، الخميس، إن قوات الكرامة لم تدخل حقل الشرارة، والموجودون حاليا هم حرس المنشآت النفطية الذين يؤمّنونه من البداية.

وأضاف كنه في تصريح للرائد، أن القوات التابعة له، لم تشتبك حتى اللحظة مع قوات حفتر، مشيرا إلى أن كل ما يتداول من أخبار عن اشتباكات أو دخول للحقل عار عن الصحة.

يشار إلى أن آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي، قال الأربعاء، إن القوات المتجهة من الغرب نحو حقل الشرارة هم أفراد من حرس المنشآت النفطية الذين كانوا هناك قبل العام 2014 وعادو لعملهم.

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