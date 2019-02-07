الأحوال المدنية تعيد النظر في ملف “العائدون”

أصدرت مصلحة الأحوال المدنية الأربعاء القرار رقم 70 لعام 2019 بشأن تشكيل لجنة مراجعة ملف ” العائدون من المهجر” .

وحدد القرار مهام اللجنة بـالتفتيش على ملفات العائدين من المهجر للتأكد من صحة القيد ومن كافة المستندات أساس القيد وفقا للقوانين واللوائح النافذة.

ودعا القرار مديري الفروع بالمصلحة إلى تقديم كافة التسهيلات والتعاون مع اللجنة لإنهاء المهام المكلفة بها وإن تكون للجنة كافة الصلاحيات خلال فترة عملها والاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهمتها.

ونص القرار أن تكون مدة هذه اللجنة ثلاثة شهور من تاريخ صدور القرار على أن تصرف لهم مكافأة مالية عند الانتهاء من أداء مهامها وتقديم النتائج.

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