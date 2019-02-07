اجخرة تحتفي بذكرى معركة الكوز عبر معرض تراثي

العنوان-اجخرة

انطلق بالمعهد العالي للطاقة باجخرة معرض تراثي تحت اسم ” معرض معركة الكوز ” الشهيرة التي قاوم فيها الأجداد في منطقة اجخرة الإحتلال الايطالي سنة 1929.

هذا ونظم المعرض جمعية التيسر الخيرية بإقامة عدة أجنحة منها التراثية والمشغولات اليدوية من الألبسة و المقتنيات السعفية التي تصنع من جريد النخل بمشاركة العديد من الجمعيات النسائية والخيرية من جالو وأوجلة واغدامس والكفرة والتي عرضت منتوجاتها وصناعاتها التي كانت تعتمد عليها .

وأثنى عميد بلدية اجخرة على هذا المعرض الذي يجسد جسر التواصل بين المناطق والعادات والتقاليد الليبية من مختلف القبائل الليبية مشيد بدور جمعية التسير الخيرية على هذا التنظيم .

الجدير بالذكر أن هذا المعرض يعتبر الاأول لجمعية التسير الخيرية باجخرة والتي أسست في نهاية العام الماضي كمنظمة خيرية تابعة لمؤسسات لمجتمع المدني.

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