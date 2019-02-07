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التعليم يشترط تحديد معايير لقبول طلبة مدارس التعليم الأجنبي في الجامعات الليبية

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أكد وزير التعليم عثمان عبد الجليل الخميس، أن اعتماد مناهج مدارس التعليم الأجنبي وقبول طلابها للدراسة بالجامعات الليبية لن يكون إلا بعد أن يعقد اجتماعا موسعا لتحديد المعايير والشروط.

وحدد عثمان مركز ضمان جودة و اعتماد المؤسسات التعليمية بالوزارة، وإدارة التعليم الخاص وإدارة الجامعات، والمركز الثقافي البريطاني ومديري مدارس التعليم الأجنبي بليبيا لوضع المعايير، والشروط الواضحة وآلية منظمة للإشراف على العملية التعليمية داخل تلك المدارس.

يذكر أن وزارة التعليم عقدت اليوم الخميس، بمدرج الأكاديمية الليبية بجنزور ورشة عمل حول مناهج مدارس التعليم الأجنبي وآلية اعتمادها وقبول الطلاب للدراسة بالجامعات الليبية.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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