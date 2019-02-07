ديوان المحاسبة يتفقد توريدات ومنشأت جهاز الطرق الحديدية

قام فريق من ديوان المحاسبة مكون من مدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام ومدير إدارة تقييم أداء المشروعات العامة بالإدارة والفريق المكلف بتقييم مشروع الطرق الحديدية ومتابعة تعاقداته الاربعاء بجولة تفقدية لميناء الخمس البحري رفقة رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة الطرق الحديدية ومدراء الإدارات بالجهاز.

وتم خلال الجولة تم تفقد الحالة الفنية لعدد 16 قاطرة تم توريدها سنة 2010م ضمن عقد يضم 56 قاطرة تم التعاقد بشأنها في سنة 2007م بقيمة اجمالية بلغت 179.600 مليون دولار مع الشركة الأمريكية جنرال اليكتريك سلم منها عدد 40 قاطرة لهيئة سكك حديد مصر بموجب اتفاقية تعاون بين الدولة الليبية والحكومة المصرية.

وقال عبدالرزاق البيباص مدير الادارة العامة لتقييم اداء القطاع العام ” للاقتصادية ” تبين من خلال الجولة تبين أن القاطرات القابعة في الميناء تعاني من ظروف تخزينه سيئة الأمر الذي يجعل إمكانية الاستفادة منها ضعيف مؤكداً بأن الديوان سبق وان نبه بضرورة معالجة الأمر في السابق مع الشركة المصنعة من خلال بيعها والتصرف فيها بما يضمن المحافظة على مصالح الدولة مضيفاً تبلغ قيمة القاطرات الستة عشر تبلغ 56.400 مليون دولار أمريكي.

وأوضح بان الجولة شملت تفقد خط السكة الحديدية الرابط بين الميناء ومحطة الخمس الرئيسية والتي تستخدم للحام القضبان كما تم زيارة مصنع العوارض الخرسانية بمنطقة كعام الذي يوجد به ما يقارب من 165 الف عارضة جاهزة للتركيب موضحا بان قيمة المصنع تبلغ 35 مليون دولار.

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