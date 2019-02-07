القوات المسلحة تصد هجومًا مسلحًا لمجموعة تابعة للرئاسي في أوباري

أخبار ليبيا24

ذكرت مصادر متطابقة أن الكتيبة 173 و الكتيبة 177 المتمركزة في معسكر “تندي” في أوباري تمكنت من صد هجوم من قبل مجموعة مسلحة يرجح أنها تابعة لآمر منطقة سبها العسكرية – المعين من قبل الرئاسي – الفريق ركن علي كنه.

وأشارت المصادر إلى أن هناك أنباء عن إصابة آمر الكتيبة 173 بجروح خلال الهجوم، موضحة أن القوات المسلحة تتمركز الآن وتنتشر حول حقل الشرارة.

وأفادت المصادر أن الهجوم أسفر عن استشهاد أحمد عيسي التارقي الكتيبة 173 مشاة، ومحمد اوداعة الحسناوي الكتيبة 177 مشاة، وإصابة عدد أربعة جنود آخرين وتم صد الهجوم ومطاردة العصابات إلى مابعد الشركة الرومانية.

يشار إلى أن كتيبة طارق بن زياد المقاتلة حذرت عقب السيطرة على حقل الشرارة ودخول مدينة أوباري أي قوة تتبع لحكومة الوفاق الوطني في الجنوب الليبي وتحاول التمركز في معسكرات الدولة أو الممتلكات العامة لتفرض وجودها ستكون هدف مشروع.

وأكدت الكتيبة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه من باب إخلاء الذمة والمسؤولية وجهت هذا التحذير ، موضحة أن الكتيبة على جاهزية واستعداد تام لتنفيذ الأوامر.

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