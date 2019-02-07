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اول تصريح للفريق “علي كنّه” بعد تعيينه ويكشف حقيقة ما يجري في حقل “الشرارة”

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

صرح آمر المنطقة العسكرية سبها على كنه، اليوم الخميس، لأول مرة منذ تعيينه من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني آمراً للمنطقة العسكرية.

وقال كنه في تصريح لقناة “الرائد” إن قوات الجيش الوطني لم تدخل حقل الشرارة، والموجودون حاليا هم حرس المنشآت النفطية الذين يؤمّنونه من البداية.

وأضاف كنه في تصريح للرائد، أن القوات التابعة له، لم تشتبك حتى اللحظة مع قوات حفتر، مشيرا إلى أن كل ما يتداول من أخبار عن اشتباكات أو دخول للحقل عار عن الصحة.

يشار إلى أن آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي، قال الأربعاء، إن القوات المتجهة من الغرب نحو حقل الشرارة هم أفراد من حرس المنشآت النفطية الذين كانوا هناك قبل العام 2014 وعادو لعملهم.

وكانت مصادر قد تحدثت عن اشتباكات عنيفة جنوب مدينة أوباري اندلعت صباح اليوم بين قوات من الجيش على رأسها الكتيبة 177 مشاة قيادة عامة بإمرة عقيد خليفة الصغير ومسلحين تابعين لآمر المنطقة العسكرية سبها ” فريق ” علي كنة ” وخلفت قتلى وجرحى بين الطرفين.

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  • أظهر فيديو نشر على الانترنت جنودا يحتفلون في الحقل الواقع في عمق صحراء جنوب ليبيا والذي كان يتبع رسميا في السابق الحكومة المعترف بها دوليا والمتمركزة في طرابلس.

    وأكد أحد السكان أن جنود الجيش الوطني الليبي داخل الحقل، وهو مجمع مترامي الأطراف يمتد بطول عدة كيلومترات.
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