عقب استلامه من قبل القوات المسلحة..أول زيارة لجهاز مصلحة الجمارك لمطار سبها الدولي

أخبار ليبيا24

شهد مطار سبها الدولي صباح اليوم الخميس أول زيارة لجهاز مصلحة الجمارك منذ العام 2014؛ وذلك لتقييم الأضرار التي أصابت مرفقات الجهاز في المطار.

وتجول أفراد الجمارك في صالات الاستقبال والمغادرة الدولية؛ ومكتب الجمارك الواقع على مدخل المطار وعدد من مكاتب الموظفين التابعين للجهاز.

وقال مندوب مصلحة جهاز الجمارك بسبها أحمد الكيلاني؛ أن اللجنة تمكنت من حصر الأضرار وتقييمها؛ وتتمثل اغلبها في تخريب مكاتب الموظفين وتكسير الأبواب والنوافذ بالمقر.

وأوضح الكيلاني أن أجهزة التفتيش الآلي جيدة ولم تصبها أضرار جسيمة ويمكن تشغيلها في حال اشتغلت جميع أجهزة المطار.

وأكد مندوب المصلحة أن سيطرة الجيش على المطار انعكست إيجابا على إمكانية عودة عمل الجمارك؛ بعد أن أصبح آمنا بشكل كامل، ويمكن للموظفين القدوم إليه بانتظام.

يذكر أن القوات المسلحة بسطت سيطرتها على مطار سبها الدولي في الخامس والعشرين من يناير الماضي ضمن عملية تأمين الجنوب.

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