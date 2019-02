الليبية للاستثمار: مستعدون لاستعادة السيطرة على محفظة ليبيا أفريقيا

المتوسط:

أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانا، اليوم الخميس، أعلنت خلاله عن اتخاذها إجراءات لاستعادة السيطرة والإشراف المباشر على صناديق استثمار مملوكة للمؤسسة ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.

وقالت المؤسسة، خلال البيان الذي تحصلت “ليبيا 24” على نسخة منه، إن هذه الإجراءات هي جزء من الإصلاحات الأوسع نطاقاً التي بدأتها المؤسسة لتعزيز وتطوير عمليات ونظم الحوكمة وتقديم التقارير، ومنها إنهاء العديد من القضايا القانونية ذات الصلة بأفراد ليس لهم أي تخويل رسمي من المؤسسة بالتصرف.

