صحة المؤقتة ترسل شحنة أدوية ومستلزمات طبية للمستشفيات والمراكز الصحية بسبها

وصلت شحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية للمستشفى الميداني العسكري بمدينة سبها، وشحنه متكاملة لمركز سبها الطبي .

وأعلن وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب، أن الهدف من إرسال الشحنة المساهمة في سرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجرحى القوات المسلحة في كافة محاور القتال، والوقوف صفاً واحداً مع القوات المسلحة في حربها على الإرهاب .

‏‎وأكد عقوب أن وزارة الصحة على تواصل مستمر مع جميع المستشفيات الميدانية داخل مدينة سبها وخارجها، ومع مديري مسؤولي قطاع الصحة داخل المدينة؛ المتمثّلة بمركز سبها الطبي والمستشفيات الميدانية العسكرية وإدارة الخدمات الصحية بسبها وفقا لتوصيات مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة .

من جهته، قال رئيس غرفه عمليات الطوارئ بوزارة الصحة إبراهيم اليتيمي، في تصريح خاص لقناة ليبيا، أن الشحنة التي وصلت إلى مطار بنينا الدولي ومن ثم إلى مطار تمنهت، تم توزيعها على مركز سبها الطبي، لافتاً إلى أن المقصد المقبل هو منطقة غدوة، حيث سيتم الوقوف على أوضاع المستشفى الميداني فيه.

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