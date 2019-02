المتوسط:

التقى اليوم الخميس محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع مدير عام المركز الوطني لدعم القرار نوري خليفة العبار، ووزير المالية المُفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري.

وتطرق النقاش خلال اللقاء الذي عُقد اليوم بمكتب الكبير، إلى سُبل التعاون المُمكنة بين وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي بشأن مساعي ترشيد الإنفاق ومُكافحة الفساد.

