بومبيو: مسلحو داعش يحاولون الإنتقال من سوريا إلى شمال ليبيا

ليبيا – توقع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن يحاول مسلحو تنظيم داعش الإرهابي الانتقال من سوريا إلى دول أفريقية للاستيلاء على أراض هناك والتمركز فيها.

بومبيو قال لقناة فوكس بيزنس الأمريكية أمس الأربعاء بحسب ما نقله موقع “روسيا اليوم” رداً على سؤال عما إذا كان يخشى أن ينتقل المسلحون من سوريا إلى دول أخرى؟ “: نعم يحاولون القيام بذلك منذ فترة طويلة يحاولون الهروب والتمركز في أفريقيا أو في شمال ليبيا”.

وأضاف الوزير الأمريكي :” مهمتنا منعهم من الاستيلاء على أراض هناك والحفاظ على الضغط عليهم والحد من قدرتهم المالية “.

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