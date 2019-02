اتفاقيات للتعاون الاقتصادي بين ليبيا ومصر

المتوسط:

وقع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض اتفاقية تعاون مع إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة أحمد عبد الحميد بالإضافة للغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة برئاسة هاني سفراكس.

وشدد الجانب المصري خلال اجتماع التوقيع على أهمية مشاركة الشركات المصرية في التعاون مع الجانب الليبي خاصة في مجال العقارات لما لمصر من قدرة على صناعة مواد البناء.

ومن جانبه، أشار سفراكس إلى تقديرات البنك الدولي حول حاجة ليبيا إلى 100 مليار دولار لإعادة الإعمار واصفا التقديرات بالمهمة وستدفع بالشركات المصرية إلى الدخول للسوق الليبية بقوة.

كما أوضح خلال تصريحاته أن التقديرات تُشير إلى أن السوق الليبي بحاجة إلى نحو 3 ملايين من اليد العاملة الوافدة.

