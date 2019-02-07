روسيا ترفض مقترحاً سعودياً لإنشاء أوبك جديدة

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن روسيا رفضت مقترحاً لإنشاء منظمة نفطية جديدة بديلة لـ “أوبك”.

وحسب التقرير الذي صدر مساء الثلاثاء فإن مقترح المنظمة البترولية الجديدة قدمته الرياض لوزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في ديسمبر الماضي ولكنه قوبل بالرفض ووفقاً لما نسبته الصحيفة المالية الأميركية، لمسؤولين في “أوبك”، قال نوفاك، “إن قراراً مثل هذا خارج نطاق سلطاته وإنه سيحوله إلى وزير الخارجية الروسي وإلى مكتب الرئاسة بالكرملين”.

ويدعو المقترح إلى تحويل “التعاون الفضفاض” القائم حالياً بين منظمة “أوبك” وروسيا إلى “اتحاد نفطي” بين كتلتين، واحدة تقودها روسيا وأخرى تقودها “أوبك”، التي تهيمن عليها الرياض.

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