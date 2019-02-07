وزير عدل الوفاق يجري زيارة رسمية إلى هولندا لحضور مؤتمر “الوصول للعدالة”

ليبيا – يجري وزير العدل و الوفد المرافق له زيارة رسمية إلى المملكة الهولندية لحضور مؤتمر “الوصول للعدالة” والذي سيبدأ اشغاله اليوم الخميس.

وزير العدل إستهل زيارته وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة بلقاء وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي بمبني وزارة الخارجية الهولندية بمدينة لاهاي لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين والدعم الذي تقدمه هولندا في مجال بناء قدرات وزارة العدل والجهاز القضائي.

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والتقى أيضاً بنظيره وزير العدل و الأمن الهولندي بمقر وزارة العدل بلاهاي حيث تمت بحث التحديات التي تواجه وزارتي العدل والأجهزة القضائية في البلدين وخاصة تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والجرائم الإلكترونية وأكد الجانبان على ضرورة تبادل الخبرة وتجارب البلدين بالخصوص.

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