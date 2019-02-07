القبض على مُجرم تونسي خطير في الجفارة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن مديرية أمن الجفارة قد تمكّنت من القبض على مُجرم تونسي خطير مسؤول عن جرائم سرقة وخطف بالمنطقة إلى جانب أشخاص آخرين كوّنوا عصابة مُتهمة بالعديد من الجرائم بينها القتل.

وطالبت مديرية أمن الجفارة جميع المواطنين الذين سبق وأن قدموا بلاغات ضد هذه العصابة بضرورة الحضور إلى قسم البحث الجنائي التابع لها لمُراجعة قضاياهم.

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أن المُجرم التونسي “ص.إ.ا” مُتهم بقتل المواطن “م.ج.ص” قبل عامين.

كما أشارت الوزارة إلى أن البحث الجنائي الجفارة سبق وأن ألقى القبض على عدد من أفراد العصابة الخطيرة.

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