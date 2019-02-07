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القبض على مُجرم تونسي خطير في الجفارة

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن مديرية أمن الجفارة قد تمكّنت من القبض على مُجرم تونسي خطير مسؤول عن جرائم سرقة وخطف بالمنطقة إلى جانب أشخاص آخرين كوّنوا عصابة مُتهمة بالعديد من الجرائم بينها القتل.

وطالبت مديرية أمن الجفارة جميع المواطنين الذين سبق وأن قدموا بلاغات ضد هذه العصابة بضرورة الحضور إلى قسم البحث الجنائي التابع لها لمُراجعة قضاياهم.

وقالت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أن المُجرم التونسي “ص.إ.ا” مُتهم بقتل المواطن “م.ج.ص” قبل عامين.

كما أشارت الوزارة إلى أن البحث الجنائي الجفارة سبق وأن ألقى القبض على عدد من أفراد العصابة الخطيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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