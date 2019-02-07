سياسي إيطالي يطالب حكومة بلاده بالإعتذار بعد تصريحات عسكري إيطالي عن ليبيا

ليبيا – رأى سياسي يساري إيطالي معارض نيكولا فراتويانّي أن على حكومة بلاده تقديم الإعتذار بعد تصريحات رئيس الأركان السابق للقوات البحرية الأميرال جوزيبي دي جورجي عن ليبيا.

الأميرال دي جورجي قال في تصريحات خاصة لوكالة “آكي” الإيطالية أمس الأربعاء :”إن في ليبيا لا توجد موانئ آمنة لأن هناك حالة صراع بين العصابات المسلحة وأن المهاجرين في حالة أَسر غير إنسانية ستكون الممرات الإنسانية ضرورية لإدارة ظاهرة الهجرة”.

وبهذا الصدد، نقل السكرتير الوطني لحزب اليسار الإيطالي نيكولا فراتويانّي على صفحته بموقع فيسبوك للتواصل الإجتماعي كلمات دي جورجي:” إن من يتحدث عن غزو للمهاجرين لا يعرف عن ماذا يتحدث”.

وأردف السياسي المعارض:”أقسم أنني لم أنطق بهذه الكلمات وأنا فراتّوياني المعهود بل وردت على لسان رئيس الأركان بحريتنا السابق الأميرال دي جورجي”.

وخلص السياسي المعارض الى القول إن شخصاً ما من طرف الحكومة يجب أن يعتذر على أية حال عن ما وصفها بـ”الحماقات” التي تصدر عنها كل يوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية