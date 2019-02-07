مدير شركة خدمات النظافة طبرق يناشد السكان المحافظة على كورنيش المدينة

أخبار ليبيا24- خاص



ناشد مدير الشركة العامة لخدمات النظافة طبرق عمر الشريف سكان المدينة للحفاظ على الكورنيش الذي أصبح مكبا للقمامة ومخلفات البناء يعكس صورة سيئة على سكانها.

وقال الشريف في حديثه لـ”أخبار ليبيا24″ :”للمرة الرابعة تقوم الشركة العامة لخدمات النظافة بتنظيف الكورنيش وإقامة سدود وتحذيرات وللأسف لم يتقيد المواطنين بهذه الحواجز بل اجتازوها عمدا مع سبق الإصرار والترصد لتشويه هذا الشاطئ الجميل الذي يقصده صغار وكبار المدينة في الصيف”.

وأضاف مدير الشركة العامة لخدمات النظافة :”الشركة تمر بظروف صعبة من قلة الآلات والمعدات وغياب الرواتب عن العاملين ولكننا لم نتوقف لحظة في أداء عملنا”.

وشدد الشريف على الجهات الرقابية وفي مقدمتها جهات الضبط القضائي منهم جهاز الحرس البلدي لمراقبة شواطئ طبرق ومنع المواطنين من تشويه الشاطئ بكب مخلفات المباني وغيرها من المخلفات.

يشار إلى أن شركة خدمات النظافة في طبرق لم تتوقف منذ فبراير 2011 حتى اليوم في تقديم خدماتها للمواطن وقام المجلس التسييري الأيام الماضية بتقديم درع التميز لمدير الشركة والعاملين فيها.

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