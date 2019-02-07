الجيش الليبي يسيطر على حقل الشرارة النفطي

قال مسؤولون إن قوات تابعة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر سيطرت على حقل الشرارة النفطي الأربعاء، من رجال قبائل مسلحين وحراس تابعين للدولة.

ودعا الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر، المتمركز في شرق البلاد، المؤسسة الوطنية للنفط إلى رفع حالة القوة القاهرة عن الحقل الذي تبلغ طاقته الانتاجية 315 ألف برميل يوميا. كانت المؤسسة قد أعلنت حالة القوة القاهرة في الحقل عندما أغلقته في ديسمب/ كانون الأول.

وقال الجيش الوطني الليبي إنه لم يواجه أي مقاومة. وقال أحمد المسماري المتحدث باسم قوات شرق ليبيا في مؤتمر صحفي “اليوم القوات المسلحة تصل إلى الحقل”.

وقال زعيم قبلي لوكالة رويترز للأنباء “مع الجيش الوطني الليبي نستطيع الوصول لتفاهم لأنهم رجال الجيش”. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وحفتر شخصية مهيمنة في شرق ليبيا، حيث سيطر الجيش الوطني الليبي الذي يقوده في عام 2017 على مدينة بنغازي، ثاني أكبر مدن البلاد بعدما طرد مقاتلين إسلاميين وآخرين.

وأظهر فيديو نشر على الانترنت جنودا يحتفلون في الحقل الواقع في عمق صحراء جنوب ليبيا والذي كان يتبع رسميا في السابق الحكومة المعترف بها دوليا والمتمركزة في طرابلس.

وأكد أحد السكان أن جنود الجيش الوطني الليبي داخل الحقل، وهو مجمع مترامي الأطراف يمتد بطول عدة كيلومترات.

كما أكد مسؤول في طرابلس، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الجيش الوطني الليبي يسيطر على حقل الشرارة.

وكانت طرابلس قد عينت في وقت سابق الاربعاء قائدا عسكريا لمدينة سبها الرئيسية في الجنوب كما ترددت تقارير غير مؤكدة عن أن طرابلس سترسل قوة لتأمين الحقل.

وقوات الجيش الوطني متحالفة مع حكومة موازية مقرها في شرق ليبيا. وبدأت القوات الموالية لحفتر الشهر الماضي هجوما عسكريا في جنوب ليبيا تقول إنه يهدف إلى محاربة المتشددين وتأمين حقول النفط بالمنطقة.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط على تويتر نقلا عن شركة “أو.إم.في” إن من الممكن إعادة فتح الحقل في مارس/آذار. وتدير المؤسسة الحقل في شراكة مع شركات ريبسول وتوتال وإكوينور.

ومقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بغرب البلاد حيث توجد أيضا الحكومة المعترف بها دوليا.

وأشاد جاد الله العوكلي وهو عضو في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بتقدم الجيش الوطني الليبي وكتب في صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا “جيش وطني بنية خالصة لتحرير الوطن يستمر في إسقاط شخوص وبيادق الخزي والعمالة من على رقعة الوطن”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع مرصد ليبيا