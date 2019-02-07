بلدية بنغازي تبحث مع اليونيسيف سبل دعم المرافق التعليمية والصحية

تابع رئيس المجلس التيسيري المكلف لبلدية بنغازي إدريس اقدورة، سُبل دعم منظمة اليونيسيف، للمرافق التعليمية والصحية في المدينة، من خلال صيانة المدارس ورياض الأطفال وتوفير مساحات صديقة وآمنة للطفل.

جاء ذلك خلال لقاء عقده اليوم مع رئيس منظمة اليونيسيف في ليبيا عبد الرحمن غندور والوفد المرافق له ، تم خلاله مناقشة عدة أمور، بما فيها النظر إلى احتياجات الفئات الخاصة، وتوفير الإحتياجات الضرورية لمركز المعاقين بنغازي .

الجدير بالذكر، أن الاجتماع شمل حضور كل من وكيل ديوان بلدية بنغازي، ورئيس وأعضاء لجنة التواصل الدولي بالبلدية، ومديري إدارتي العلاقات العامة والإعلام المحلي، والمتابعة وضمان الجودة .

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