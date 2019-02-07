بريطانيا: أطراف النزاع في ليبيا لا يمكنها أن تحسم الخلاف فيما بينها عسكرياً

ليبيا – قالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس إنه لا يمكن لمن وصفتهم بـ”أطراف النزاع” في ليبيا أن تحسم الخلاف فيما بينها عسكرياً.

بيرس أشارت وفقاً لما نقلته قناة “ليبيا الأحرار” عن مقابلتها في إحدى القنوات إلى أن بريطانيا تدعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في تشكيل حكومة وطنية على أمل أن تحذو الأطراف الإقليمة حذو بلادها بحسب تعبيرها.

وثمنت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة خطة البعثة الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الليبي وجعله في خدمة المواطن وتحييده عن الصراع وذلك من خلال تطلع البعثة لحسن توزيع الموارد وفعالية المؤسسات الاقتصادية.

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