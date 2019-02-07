القبض على عصابة تقوم بتهريب واحتجاز العمالة المصرية

تمكن أعضاء التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي، من إلقاء القبض على عصابة تقوم بجلب العمالة المصرية من مدينة البيضاء إلى بنغازي.

وفي التفاصيل التي أوردها المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي، تم ضبط أحد الأشخاص متبلساً، من خلال وضع عدد من العمالة المصرية المهربة من البيضاء لبنغازي في حقيبة السيارة.

وبعد التحقيق معه اعترف بجريمته، مؤكداً تعاونه مع شخص آخر في المدينة، لاتمام إجراءات نقل العمالة وتهريبهم، إلى جانب حجزهم في مكان معد لذلك، مقابل الإفراج عنهم مقابل مبلغ مالي وقدره 2500 دينار ليبي.

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