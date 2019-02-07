سلامة: التنافس الإقليمي يوثر على ليبيا على غرار الصراع الإيطالي الفرنسي

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، الخميس، إن الصراع الفرنسي الإيطالي على ليبيا هو من يوثر وحده على استقرار البلاد بل هناك تنافس إقليمي يوثر بشكل سلبي على البلاد.

وأضاف

سلامة في مقابلة مع “قناة العربية” ستبث اليوم أنه ماض في مساعي التهدئة

بين الأطراف الليبية، مؤكدا محاولة جره للنزاع، ولكنه يحافظ على الحياد، حسب قوله.

وبيّن

سلامة أن هناك لقاءات ستجمعه قريباً مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ثم قائد

عملية الكرامة خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مبديا تفاؤله بحلحلة

الأمور على المسار السياسي في البلاد خلال العام الحالي حال اتفاق الأطراف

الفاعلة.

يشار

إلى أن الصراع الفرنسي الإيطالي على ليبيا ظهر على السطح مؤخرا بعد تصريحات نائب

رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني في الـ22 من يناير الماضي حينما قال، إن

فرنسا لا تريد تحقيق الهدوء في ليبيا؛ لأن مصالحها في قطاع الطاقة تتعارض مع مصالح

بلاده.

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