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بومبيو: مقاتلو داعش ينتقلون إلى ليبيا

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن مقاتلي “داعش” قد انتقلوا بعد هزيمتهم في سوريا والعراق إلى دول أفريقية بينها ليبيا، وأضاف في حديثه أمس لقناة فوكس بيزنس أن الضربات الأميركية منعتهم من الاستيلاء على الأراضي، وحدّت من قدراتهم المالية.

إعلان بومبيو تزامن مع  تأكيد ترامب خلال الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه واشنطن للتحالف الدولي ضد “داعش، على أن هزيمة داعش وتحرير جميع الأراضي من سيطرته ستُعلن الأسبوع القادم.

يذكر أن التحالف الدولي بدأ بشن ضربات جوية على داعش منذ عام 2014، وسبق أن أعلن ترامب عن قرب سحب قواته من سوريا دون تحديد جدول زمني لذلك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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