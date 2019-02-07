الداخلية تطمئن أهالي العاصمة باستتباب الأمن

طمأنت وزارة الداخلية،

الخميس، المواطنين بأن الأوضاع الأمنية في العاصمة تسير بشكل صحيح، وأنها كلفت الأجهزة

الأمنية التابعة لها بتأمين كامل طرابلس وضواحيها.

ودعت الوزارة، وفق

ما نشر على صفحتها الرسمية، المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي

أعمال مشبوهة تخل بالوضع الأمني باعتبار أن الأمن مسؤولية تضامنية بين الجميع.

وبيّنت الوزارة أنها

كلفت مديريات الأمن “طرابلس، تاجوراء، رأس الغزال، الجفارة، قصر بن غشير، جنزور،

منفذ مطار معيتيقة الدولي، منفذ مطار طرابلس العالمي،” حسب نطاق اختصاص كل مديرية

بتأمين كافة المرافق الحيوية، وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، ومخارج طرابلس

وتسيير حركة المرور.

يشار إلى أن وزارة

الداخلية بحكومة الوفاق كانت قد أعلنت في أكتوبر الماضي بدأ تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية

بطرابلس الكبرى؛ لحفظ الأمن وتأمين المواطن.

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