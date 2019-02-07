العريبي يطالب المؤسسة الوطنية للنفط برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة

طالب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي المؤسسة الوطنية للنفط، برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة بعد تحريره من قبل القوات المسلحة.



وأوضح في تصريح خاص لقناة ليبيا، أن عدم رفع مؤسسة النفط للقوة القاهرة عن الحقل، يعني أنها تحولت إلى طرف سياسي يعمل ضد إرادة الشعب الليبي، الذي يؤمن أن حماية المؤسسات حق أصيل للجيش.



وشدد رئيس لجنة الطاقة على ضرورة أن تبقى المؤسسة على حياد، وتعمل بدون خلفيات سياسية؛ مشيراً إلى أنه لا مبرر حتى الآن ببقاء حالة القوة على حقل الشرارة حتى الآن.



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