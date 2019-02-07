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موسع.. إقفال ميناء الخمس لمنع خروج شحنة السيارات المدرعة

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

الخمس-العنوان

أقفلت، اليوم الخميس، بوابة ميناء الخمس البحري، بالحاويات بعد محاولة إخراج شحنة السيارات المصفحة القادمة من تركيا، فيما ذكرت بعض المصادر حدوث رماية بالرصاص أمام البوابة لمحاولة إخراجها بالقوة.

وبعد نحو شهرين من ضبط شحنة أسلحة قادمة من تركيا في ذات الميناء احتجزت جمارك الميناء، يوم الثلاثاء، 9 سيارات ومدرعات مصفحة هجومية آتية من ذات الوجهة.

وعلى الرغم، من عدم حمل الشحنة مستندات رسمية، إلا أن وزير الداخلية بالوفاق، فتحي باش آغا، أرسل برقية إلى إدارة جمارك الميناء يقول فيها إن شحنة الآليات العسكرية تتبع وأنها دعم من أنقرة للوزارة.

وعلى امتداد السنوات الماضية أثبتت تركيا تورطها في رعاية ودعم التنظيمات الإرهابية في ليبيا.

ودعت قوة حماية طرابلس النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في الشحنة، وكذلك في شحنات الأسلحة والذخائر المختلفة التي سبق احتجازها في ميناء الخمس.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليق

  • وزير الداخلية بالوفاق، فتحي باش آغا، أرسل برقية إلى إدارة جمارك الميناء يقول فيها إن شحنة الآليات العسكرية تتبع وأنها دعم من أنقرة للوزارة.؟
    =: لماذا لم يتم اتمام إجراءتها بمجرد وصولها ؟
    =: كيف يكون وزير الداخلية هو الوحيد الذي لديه علم بهذا الدعم المشبوه ؟
    =: أين فطالحلة الرئاسي النائمون على بطونهم ؟

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