نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الخميس‎

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس :-

التحذير : ريح شرش قوي اليوم على الساحل الغربى وساحل درنة تصل سرعته الى (25) عقدة مع ارتفاع الموج يتراوح ما بين )2.50-3.00) متر.

منطقة الساحل الغربي من رأس جدير إلى سرت السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع فرصة سقوط امطار خفيفة على مناطق متفرقة والريح شرش بوجه عام يتحول صباح الغد الى غربى على ساحل زوارة والخمس سرعته ما بين (10-20) عقدة قد تصل اليوم إلى (25) عقدة على الساحل الممتد من الخمس الى سرت وإرتفاع الموج يتراوح ما بين )1.00- 2.50) متر ويصل صباح اليوم الى (3.00)متر على الساحل الممتد من مصراتة الى سرت .

البحر مضطرب اليوم على الساحل الممتد من الخمس الى سرت ويكون قليل الاضطراب الى خفيف الموج يوم الغد ودرجة حرارة سطح البحر ما بين (14-15) درجة مئوية والرؤيـة متوسطة إلى جيدة بسبب اضطراب البحر.

أما على منطقة الساحل الشرقي من الخليج إلى أقصى الساحل الشرقي سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة يصحبها خلايا من السحب الرعدية والريح شرش الى غربى يتحول الى متغير الاتجاه على ساحل بنغازى وشحات سرعته ما بين (05-20) عقدة وتصل اليوم إلى (25) عقدة على ساحل درنة وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00-2.25) متر و يصل اليوم الى (2.75)متر على الساحل الممتد من بنغازى الى درنة.

البحر قليل الإضطراب مضرب الى قليل الإضطراب ودرجة حرارة سطح البحر ما بين (15-16) درجة مئوية والرؤيـة متوسطة وتكون ضعيفة اثناء سقوط المطر.

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