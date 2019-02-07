حومة: تعين الرئاسي لـ علي كنّة يعتبر إشعالاً لفتيل الفتنة ونار الحرب بين أبناء الجنوب

ليبيا – وصف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة أمس الأربعاء العمليات العسكرية للقوات المسلحة في جنوب البلاد بالملحمة التاريخية.

حومة قال في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” إن كل مناطق الجنوب كانت تعاني من تواجد العصابات الإجرامية والإرهابية ، موضحاً أن الوضع بات مستقراً بعد دخول قوات الجيش.

وأضاف أن قرار تعيين السراج لعلي كنة آمرا لمنطقة سبها العسكرية لا يساوي الحبر الذي كتب به، على حد تعبيره ، مؤكداً على أن هذا القرار لن يجدي نفعاً ويعتبر إشعالاً لفتيل الفتنة ونار الحرب بين أبناء الجنوب.

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