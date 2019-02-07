اجتماع لفروع الحرس البلدي إجدابيا بحضور رئيس الجهاز

الخمس-العنوان

عُقد بقاعة اجتماعات المجمع الإداري إجدابيا اليوم الخميس اجتماعا موسعا ضم أغلب فروع الحرس البلدي إجدابيا وضواحيها وإدارة الدوريات الوسطي، وذلك بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي بالحكومة المؤقتة، العميد توفيق فرج المسماري.

وقال المسماري، لصحيفة العنوان، إن الاجتماع تناول المشاكل والعراقيل التي يواجهها الجهاز ولمتابعة خطط وآليات الحرس البلدي الموضوعة للحفاظ على صحة وسلامة المواطن.

والاجتماع كان بحضور كل من العميد صالح عوض البرعصي ومساعد مدير جهاز الحرس البلدي ومدير جهاز الحرس البلدي فرع إجدابيا وشؤون مركز الزويتينة سلطان ومدير إدارة الدعم والدوريات الوسطي ومدير إدارة والتفتيش والمتابعة الوسطي وعضو المجلس التسييري لبلدية إجدابيا.

وشدد المسماري على فروع الحرس البلدي إجدابيا وضواحيها وإدارة الدعم والدوريات الوسطي على ضرورة التعاون مع المجالس التسييرية للبلديات.

وأوضح، أن من ضمن اختصاصات جهاز الحرس البلدي مساندة البلدية في ضبط المخالفات التي تؤدي إلى إلحاق الأذى بالمواطنين.

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