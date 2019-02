إحباط محاولات لتهريب قطع أثرية في تاجوراء

المتوسط:

تمكن عناصر الأمن المركزي فرع تاجوراء، من ضبط مجموعة من المخطوطات والقطع الأثرية كانت معدة للتهريب لأوروبا عبر تونس .

وبحسب المكتب الإعلامي للإدارة العامة للأمن المركزي – فرع تاجوراء، تم ضبط المخطوطات والقطع أثناء تفتيش أحد المركبات، عند دخولها للعاصمة طرابلس من المنفذ الشرقي تاجوراء ، بوابة غوط الرمان.

وتضم القطع التي تم ضبطها، تمثال أثري وعدد كبير من الليرات الذهبية، وقطعة أثرية على شكل بيضة، وكذلك قطعة أثرية على شكل ورقة عنب منقوش بها نقش على شكل إمرآة، وقطعة أثرية آخرى صغيرة، تم تسليمها إلى مكتب النائب العام بطرابلس.

