الأرصاد توضح خريطة الأمطار على مناطق ليبيا خلال الـ48 ساعة القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق ليبيا خلال 48 ساعة القادمة.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنه اليوم، إن السحب الممطرة ما زالت تتكاثر على بعض المناطق الساحلية، مشيرًا إلى أن مناطق طرابلس والخمس وزليتن ومصراتة وتاورغاء وسرت، تشهد سقوط أمطار متفرقة اليوم وصباح غدٍ.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن مناطق الخليج وسهل بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر، تشهد سقوط أمطار متفرقة اليوم وغدًا قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد أحيانًا.

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