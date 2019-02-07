الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الخميس‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الخميس أن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط امطار على مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي , بينما يميل الطقس للاستقرار على باقى المناطق.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة مازالت السحب الممطرة تتكاثر من حين لأخر اليوم وصباح يوم الغد على الساحل الممتد من طرابلس حتى سرت واحتمال تكون الضباب على بعض المرتفعات الجبلية اثناء الليل وفي الصباح الباكر والرياح شمالية غربية نشطة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (14-18) مْ ولاتتجاوز (10) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل اعتدال في درجات الحرارة من يوم السبت.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة مازالت الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على الخليج ومرتفعات الجبل الاخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وتساقط حبات البرد أحيانا ومن المتوقع تكون الضباب على بعض المرتفعات الجبلية اثناء الليل وفي الصباح الباكر والرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط اليوم على الخليج ودرجـات الحرارة القصـوى تتراوح ما بين ( 14 – 19 ) مْ ولاتتجاوز (09) مْ على الجبل الاخضر

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الحمادة والجفرة والرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة و المعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16- 19) مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم السبت.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحـرارة القصـوى تتراوح مابين (18- 20) مْ.

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