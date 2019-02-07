أمن الجفارة تقبض على تونسي يمتهن جرائم القتل والخطف

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت مديرية أمن الجفارة اليوم الخميس، تمكنها من القبض على شخص يحمل الجنسية التونسية متهم بالعديد من قضايا القتل والخطف والحرابة.

وأوضحت المديرية، أن عناصرها نجحت في ضبط المدعو “ص . ا”، والمطلوب في العديد من جرائم القتل والخطف، لافتة إلى أنه هو يتبع تشكيل عصابي يمتهن الخطف والحرابة، حيثُ تم ضبط مجموعه منهم في السابق, من قبل قسم البحث الجنائي الجفارة.

وأهابت مديرية أمن الجفارة بالمواطنين من لديهم بلاغ ضد المتهم مراجعة قسم البحث الجنائي أو أقرب مركز شرطة تابع للمديرية.

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