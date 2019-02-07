تراجع العملات الدولية الرئيسة في السوق الموازية

سجلت أسعار صرف العملات الدولية الرئيسة -الأكثر تداولاً في السوق الموازية- تراجعات متفاوتة مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس.

وانخفض الدولار الأميركي بفارق قرش واحد، مسجلاً 4.36 دينار، مقابل 4.37 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتراجع اليورو إلى 4.93 دينار اليوم، مقارنة بـ4.97 دينار أمس، بفارق 4 قروش، في حين هبط الجنيه الإسترليني إلى 5.47 دينار، مقارنة بـ5.50 دينار أمس بفارق 3 قروش.

وانخفضت الليرة التركية إلى 0.83 دينار اليوم، مقابل 0.84 دينار أمس بفارق قرش واحد، والدينار التونسي إلى 1.41 دينار ليبي، مقابل 1.42 دينار أمس.

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