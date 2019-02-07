موظفو هيأة التضامن بإجدابيا يطالبون بريدان بالعدول عن الاستقالة

إجدابيا-العنوان

ناشد موظفو الهيأة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي إجدابيا اليوم الخميس رئيس لجنة إدارة الهيأة بالحكومة المؤقتة، أحمد إبريدان، بالعدول استقالته التي قدمها يوم الأحد.

وطالب الموظفين في بيان ألقي من أمام معهد الإرادة لتعليم وتأهيل الصم وضعاف السم بإجدابيا، رئيس لجنة الهيأة بالامتثال لرغبة شريحة ذوي الإعاقة بجميع فئاتها والعاملين بالهيأة وجميع فروعها ومؤسساتها التعليمية والاجتماعية.

كما طالب الموظفين رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، بعدم قبول الاستقالة مع ضرورة الوقوف بجانب الفئات والشرائح التي تطالبه باعتماد الميزانية المقدمة من الهيأة لصندوق التضامن الاجتماعي.



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